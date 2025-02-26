В Кашире в этом году построят три котельные и три тепловых пункта

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Три блочно-модульные котельные и три центральных тепловых пункта построят в Кашире в 2025 году, запланирована также модернизация 13 участков теплосетей общей протяжённостью свыше шести километров, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Новые котельные появятся на улице Ильича, на 1-й Дзержинской и на Коммунистической улице. Они обеспечат теплом и горячей водой четыре социальных объекта и четырнадцать многоквартирных домов», — говорится в сообщении.Центральные тепловые пункты с теплосетями построят в районе Юбилейной, Центральной и Садовой улиц. Благодаря новым ЦТП надёжность теплоснабжения повысится для 2 тысяч жителей.
Работы проведут в рамках реализации масштабной областной программы по обновлению теплоснабжающей инфраструктуры.
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Лев Каштанов