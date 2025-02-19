В Мытищах отремонтируют инженерные системы в 30 домах

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Обновление внутренних инженерных систем проведут в 30 многоквартирных домах городского округа Мытищи в рамках выполнения годовой региональной программы по капитальному ремонту, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В домах отремонтируют системы горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления, канализации, электроснабжения и газоснабжения. Кроме того, в программу входит обновление внутренних противопожарных водопроводов в зданиях», — говорится в сообщении.Всего в Московской области в 2025 году инженерные системы планируется отремонтировать в 1262 многоквартирных домах. Адресный перечень размещён на интерактивной карте на сайте подмосковного Фонда капремонта.
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Лев Каштанов