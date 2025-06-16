В подмосковной Кашире медработников поздравили с их профессиональным праздником

16 июня 2025, 10:15

Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В Доме культуры им. Ленина состоялось торжественное мероприятие, посвящённое лучшим сотрудникам Каширской больницы. Медицинские работники были удостоены федеральных, региональных и муниципальных наград за профессиональные заслуги и вклад в развитие здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.