В подмосковной Кашире медработников поздравили с их профессиональным праздником

В Доме культуры им. Ленина состоялось торжественное мероприятие, посвящённое лучшим сотрудникам Каширской больницы. Медицинские работники были удостоены федеральных, региональных и муниципальных наград за профессиональные заслуги и вклад в развитие здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма вручали глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов, депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Игорь Кручинин и заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.
Благодарность Министерства здравоохранения Российской Федерации получила заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Валентина Глухова. Благодарственным письмом губернатора Подмосковья отмечен заведующий гинекологическим отделением Олег Малинов.
Почётная грамота Московской областной Думы вручена заведующей клинико-диагностической лабораторией Татьяне Знаменской. Министерство здравоохранения Московской области также отметило почётными грамотами заведующую физиотерапевтическим отделением Светлану Киселеву, старшего фельдшера Светлану Агранат и старшую медсестру Елену Лампашину. Медики также были награждены благодарностями и письмами ведомства.
Почётные грамоты главы городского округа Кашира получили заместитель главного врача Игорь Наумов, детский хирург Михаил Макатров, рентген-лаборант Елена Широкова и медицинская сестра Елена Феоктистова.
После официальной части медицинских работников поздравили артисты Каширы — для гостей мероприятия был организован праздничный концерт.