В люберецкой деревне Марусино построят блочно-модульную котельную

Блочно-модульную котельную мощностью 7,5 МВт планируется построить в деревне Марусино городского округа Люберцы, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.