В люберецкой деревне Марусино построят блочно-модульную котельную

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Блочно-модульную котельную мощностью 7,5 МВт планируется построить в деревне Марусино городского округа Люберцы, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить котельную в районе дома №25А по Заречной улице в деревне Марусино и поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации такого объекта», — говорится в сообщении.Все работы должны быть завершены в 2025 году.
Начальная цена лота составляет 126 миллионов 934 тысячи 312 рублей 95 копеек. Заявки принимаются до 24 февраля.
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