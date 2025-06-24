В Шереметьево мужчина в неадекватном состоянии бросил ребенка об пол
Двухлетний малыш оказался в коме после нападения в Шереметьево
В аэропорту Шереметьево мужчина напал на двухлетнего ребенка, бросив его об пол. Инцидент произошел в зоне выдачи багажа терминала С.
Как отмечает Baza, 31-летний гражданин Беларуси, прибывший из Кабула, схватил мальчика и кинул его на пол, в результате чего ребенок получил серьезную травму головы и впал в кому.
Подозреваемый задержан и отправлен на медосвидетельствование.
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