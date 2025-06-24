В Шереметьево мужчина в неадекватном состоянии бросил ребенка об пол

24 июня 2025, 10:17

Двухлетний малыш оказался в коме после нападения в Шереметьево

Фото: iStock / skyNext

В аэропорту Шереметьево мужчина напал на двухлетнего ребенка, бросив его об пол. Инцидент произошел в зоне выдачи багажа терминала С.