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Ушуистки из Подмосковья победили на международных соревнованиях в Макао

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали завоевали спортсменки из Люберец Екатерина Минеева и Полина Потанина на ХII международных соревнованиях по ушу. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.



Подмосковные спортсменки стали лучшими в дисциплине саньда (полноконтактные поединки на помосте) среди юниорок.

«Полина Потанина победила в весовой категории до 60 килограммов, а Екатерина Минеева — в весовой категории до 52 килограммов», — говорится в сообщении.
Соревнования проходят в Макао (КНР) с 27 по 31 июля. В них участвуют 1 300 атлетов из 15 стран. Турнир проводится под эгидой Международной федерации ушу (IWUF).

Ранее сообщалось, что спортсмены из Подольска завоевали 11 медалей на первенстве ЦФО по метанию ножей.
Лев Каштанов

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