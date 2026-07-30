Ушуистки из Подмосковья победили на международных соревнованиях в Макао
Две золотые медали завоевали спортсменки из Люберец Екатерина Минеева и Полина Потанина на ХII международных соревнованиях по ушу. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Подмосковные спортсменки стали лучшими в дисциплине саньда (полноконтактные поединки на помосте) среди юниорок.
«Полина Потанина победила в весовой категории до 60 килограммов, а Екатерина Минеева — в весовой категории до 52 килограммов», — говорится в сообщении.Соревнования проходят в Макао (КНР) с 27 по 31 июля. В них участвуют 1 300 атлетов из 15 стран. Турнир проводится под эгидой Международной федерации ушу (IWUF).
Ранее сообщалось, что спортсмены из Подольска завоевали 11 медалей на первенстве ЦФО по метанию ножей.