В Пушкине нашли 215 нелегалов и более 90 их работодателей
Рейд «Нелегал» по выявлению нарушителей миграционного законодательства провели полицейские в Пушкинском округе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Иностранцев проверяли по базам данных и в отношении 215 приезжих из стран ближнего зарубежья составили протоколы за нарушение режима пребывания на территории России и за трудовую деятельность без разрешительных документов.
«Всех виновных оштрафовали на пять тысяч рублей. 213 нарушителей выдворят за пределы страны», — говорится в сообщении.В ходе рейда также удалось установить 92 работодателей, использующих труд нелегалов. В их отношении составили административные протоколы.
Ранее сообщалось, что подмосковный росгвардеец по пути на службу задержал пьяного водителя.