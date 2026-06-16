В Пушкине нашли 215 нелегалов и более 90 их работодателей

16 июня 2026, 15:34

оригинал Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Рейд «Нелегал» по выявлению нарушителей миграционного законодательства провели полицейские в Пушкинском округе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Иностранцев проверяли по базам данных и в отношении 215 приезжих из стран ближнего зарубежья составили протоколы за нарушение режима пребывания на территории России и за трудовую деятельность без разрешительных документов.





«Всех виновных оштрафовали на пять тысяч рублей. 213 нарушителей выдворят за пределы страны», — говорится в сообщении.