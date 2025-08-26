В каширские школы в этом году зачислили около 600 будущих первоклассников

26 августа 2025, 20:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В школы городского округа Кашира в этом году пойдут 586 первоклассников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.







«Для удобства родителей при подаче заявления они прикрепляют цветные сканы документов, которые проверяют удалённо. Это способствует быстрой и удобной процедуре записи в учебное заведение. Запись ведётся через портал госуслуг Московской области. Ответ по заявлению поступит не позднее пяти рабочих дней после подачи. Оригиналы документов в школу приносить не нужно», – отметили в администрации.