В каширские школы в этом году зачислили около 600 будущих первоклассников
В школы городского округа Кашира в этом году пойдут 586 первоклассников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Для удобства родителей при подаче заявления они прикрепляют цветные сканы документов, которые проверяют удалённо. Это способствует быстрой и удобной процедуре записи в учебное заведение. Запись ведётся через портал госуслуг Московской области. Ответ по заявлению поступит не позднее пяти рабочих дней после подачи. Оригиналы документов в школу приносить не нужно», – отметили в администрации.
Там напомнили, что приём заявлений открыт до 5 сентября. Если в желаемой школе нет мест, ребёнок может быть зачислен в школу, где они имеются.
Торжественные линейки 1 сентября пройдут во всех школах округа при усиленных мерах безопасности.