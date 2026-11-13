В Каширской больнице хроническую мигрень лечат ботулинотерапией
В Каширской больнице пациентов с хронической мигренью и двигательными нарушениями лечат ботулинотерапией. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Этот метод предполагает введение препаратов ботулинического токсина типа А. Он применяется в неврологии для уменьшения частоты головных болей, мышечных спазмов и непроизвольных движений. При наличии показаний лечение проводится бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования.
«В отличие от эпизодической формы заболевания, хроническая мигрень характеризуется головной болью не менее 15 дней в месяц на протяжении более трёх месяцев. При этом минимум восемь дней в месяц головная боль имеет признаки мигрени. Приступы могут сопровождаться тошнотой, повышенной чувствительностью к свету и звукам, усиливаться при обычной физической нагрузке. Частые головные боли отражаются на работоспособности, качестве сна и активности пациентов», – рассказали в ведомстве.Ботулинический токсин типа А воздействует на механизмы передачи болевых сигналов, уменьшая чувствительность нервных окончаний, участвующих в развитии мигренозной боли. В результате у части пациентов сокращается количество дней с головной болью, снижается интенсивность приступов и потребность в обезболивающих.
Инъекции выполняют по определённой схеме в области лба, висков, затылка, шеи и плечевого пояса. Процедура занимает от 15 до 30 минут. Лечебный эффект развивается постепенно, а для оценки результата может потребоваться несколько курсов.