Полицейские прорвали пробку и спасли задыхающегося ребенка
В Красноярском крае сотрудники ДПС спасли четырехлетнего мальчика, который задыхался и терял сознание прямо в автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.
Все произошло на 874-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Манском районе. Экипаж отдельной специализированной роты ДПС заметил застрявший в пробке ВАЗ. Из машины выбежал взволнованный водитель и объяснил, что его жена и маленький сын нуждаются в срочной медицинской помощи.
Инспекторы пересадили мать с ребенком в патрульный автомобиль и, включив спецсигналы, менее чем за полчаса доставили их в больницы в Красноярске, преодолев дорожный затор. В ведомстве отметили, что благодаря слаженным действиям полицейских малыша вовремя передали врачам. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
