В Казанском храме Серпухова впервые за сто лет прошло архиерейское богослужение
В серпуховском Казанском храме провели архиерейское богослужение. Оно стало первым за последнее столетие, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Возглавил службу архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Вместе с верующими он помолился о мире, здравии и благополучии всех жителей.
«Храм Казанской иконы Божией Матери, расположенный на улице Верхние Гончары, построили в первой половине XIX века. После революции он был закрыт, разорён и использовался не по назначению. Возрождение святыни началось в 2000-х годах. Теперь молитва вновь звучит в стенах храма», – рассказали в администрации.
Там добавили, что прихожане активно занимаются гуманитарной помощью. С первых дней СВО они поддерживают её участников, жителей приграничья, а также лечебные учреждения. За эту деятельность настоятеля храма, иерея Валерия Гололобова, удостоили знака муниципалитета «Доброе сердце».