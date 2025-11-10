В Казанском храме Серпухова впервые за сто лет прошло архиерейское богослужение

10 ноября 2025, 10:19

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В серпуховском Казанском храме провели архиерейское богослужение. Оно стало первым за последнее столетие, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Возглавил службу архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Вместе с верующими он помолился о мире, здравии и благополучии всех жителей.

«Храм Казанской иконы Божией Матери, расположенный на улице Верхние Гончары, построили в первой половине XIX века. После революции он был закрыт, разорён и использовался не по назначению. Возрождение святыни началось в 2000-х годах. Теперь молитва вновь звучит в стенах храма», – рассказали в администрации.