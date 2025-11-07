В Павловском Посаде поймали курьера мошенников, укравших у женщины 193 000 рублей

07 ноября 2025, 21:02

оригинал Фото: Istock / Aleksej Sarifulin

Полицейские задержали в Павловском Посаде курьера телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки около 200 000 рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





Заявление о мошенничестве поступило в дежурную часть от 86-летней местной жительницы. Сумму ущерба она оценила в 193 000 рублей.



«По стационарному телефону пенсионерке позвонил неизвестный. Представившись сотрудником оператора связи, он запросил паспортные данные женщины якобы для переоформления домашнего телефона. Ничего не подозревая, пострадавшая передала их. Позже ей позвонил лжесотрудник Росфинмониторинга и рассказал, что заявительнице необходимо задекларировать все имеющиеся наличные. Пожилая женщина передала хранившиеся дома сбережения приехавшему курьеру», – сообщила Петрова.