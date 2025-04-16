В Климовске капитально отремонтируют музыкальную школу

Детскую музыкальную школу, расположенную в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, ждёт капитальный ремонт, подряд на проведение работ уже выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политики Московской области.