В Климовске капитально отремонтируют музыкальную школу

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Детскую музыкальную школу, расположенную в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, ждёт капитальный ремонт, подряд на проведение работ уже выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политики Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать задние музыкальной школы общей площадью более 3,6 тыс. квадратных метров и поставить всё оборудование, необходимое для функционирования этого объекта. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 352 миллиона 25 тысяч 473 рубля 4 копейки, заявки принимаются до 25 апреля.
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