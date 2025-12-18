В Мытищах открылась выставка художественного текстиля Татьяны Чагоровой
С 18 декабря в Мытищинской галерее искусств начнёт работу выставка художественного текстиля «Нити этноса» Татьяны Чагоровой, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В экспозиции представлено около 40 крупных произведений, выполненных в технике «горячего батика» — ручной росписи по ткани яркими красками. Центральная тема работ художницы — русские традиции, обычаи и уклад жизни. Свои произведения Чагорова создаёт, опираясь на изучение народного искусства через альбомы и книги по истории и культуре.
Татьяна Чагорова — заслуженный работник культуры РФ и член Союза художников России. Выпускница Пензенского художественного училища, она активно работает в технике батика более 30 лет, регулярно участвуя в российских и международных выставках.
Увидеть произведения можно до 25 января 2026 года. Вход на выставку свободный для всех возрастов (0+).