В подмосковных Люберцах построят школу на 600 мест в новом квартале

19 декабря 2025, 09:11

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В Московской области построят новую школу на 600 учеников. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало девелоперу «Брусника» разрешение на строительство. Учебное заведение расположат в новом жилом квартале в городском округе Люберцы. Об этом сообщили в ведомстве.