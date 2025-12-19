В подмосковных Люберцах построят школу на 600 мест в новом квартале
В Московской области построят новую школу на 600 учеников. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало девелоперу «Брусника» разрешение на строительство. Учебное заведение расположат в новом жилом квартале в городском округе Люберцы. Об этом сообщили в ведомстве.
Школу откроют в четырёхэтажном здании с большим двором и спортивным ядром. На первом этаже разместят просторную рекреационную зону — она будет выполнять функцию актового зала.
Начальные классы будут в отдельном блоке на первом и втором этажах. Кабинеты основной и старшей школы займут третий и четвёртый этажи. Многофункциональные классы можно будет использовать под занятия по смежным предметам. А еще в здании оборудуют два спортзала, душевые, медицинский блок, библиотечный центр и другие профильные помещения.
Фасады облицуют красными алюминиевыми панелями. Архитекторы сделают горизонтальные карнизы на разных уровнях фасада. В итоге здание будет напоминать стопку книг, сложенных друг на друга.
У школы будет две входные группы — главный вход и крыльцо со стороны двора. Их соединит проход, который выйдет на улицу и сформирует единый школьный проспект.
Территорию школы оформят по концепции «город в городе». Здание станет деловым центром, а двор разделят на тематические зоны: городской центр, парк аттракционов, городские теплицы и спортивный городок. Терраса столовой будет работать как кафе, площадка естествознания — как университет, а зона тихого отдыха — как библиотека.
В спортивное ядро войдут площадки для стритбола, волейбола и минифутбола, беговая дорожка, воркаут-зона и пространство для игры в шахматы. Спорткомплекс отделят забором, а во внеурочное время его смогут использовать жители будущего квартала.
Ландшафтные архитекторы высадят на территории школы деревья и кустарники. В Подмосковье застройщики — ПИК, «Самолет», «Гранель», ФСК и другие — вместе с жильём строят школы, детские сады и спортивные объекты в рамках комплексного развития территорий.
Читайте также: