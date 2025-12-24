В Подольске вышел на маршрут троллейбус, украшенный к 35-летию МЧС
Троллейбус с тематическим оформлением, посвящённым 35-летию МЧС, начал курсировать на маршруте №2 в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На борт троллейбуса нанесли информацию не только о юбилее главного ведомства спасателей, но и о том, что единый номер службы спасения — 112, а пожарных можно вызвать по номеру 01.
«Первыми пассажирами тематического троллейбуса стали студенты Подольского колледжа имени А. В. Никулина. Для ребят провели экскурсию по пожарно‑спасательной части № 7», — отметил глава округа Григорий Артамонов.День спасателя в России отмечается 27 декабря. В этот день в 1990 году создали Российский корпус спасателей: в дальнейшем эту организацию преобразовали в МЧС.