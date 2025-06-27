Акция по проверке здоровья в эти выходные охватит 40 парков Подмосковья

27 июня 2025, 15:42

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В предстоящие выходные, 28 и 29 июня, в 39 городских округах Московской области пройдёт акция «Проверь своё здоровье в парке». Там будут работать выездные бригады врачей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Проверить здоровье можно будет в 40 парках региона, в том числе в Королёве, Лобне, Можайске, Реутове, Чехове и других.





Фото: пресс-служба Минздрава МО



«Эта акция позволяет не только провести время с семьёй на свежем воздухе, но и позаботиться о себе и своём здоровье. Особенно это удобно для жителей, которые не успевают посетить медучреждение в будние дни. В этом году акция возобновилась. Участие в ней приняли 550 человек», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.