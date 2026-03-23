В Климовске прошли соревнования по спортивным танцам «Кубок Спортданс»
22 марта в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» в микрорайоне Климовск состоялись соревнования «Кубок Спортданс», организованные Открытой Федерацией спортивного танца. В турнире приняли участие более 150 танцоров — от трёхлетних дебютантов до опытных спортсменов молодёжных категорий, сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.
Программа соревнований включала несколько отделений в зависимости от возраста и уровня подготовки. Самые юные участники под руководством тренеров осваивали упрощённые элементы, дети старше четырёх лет соревновались самостоятельно, а финальный блок представили профессионалы в категориях от «Ювеналов» до «Молодёжи».
Танцоры выступали по двум классическим программам: европейской (вальс, танго, венский вальс, фокстрот, квикстеп) и латиноамериканской (ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль, джайв). Для начинающих были добавлены детские дисциплины — полька и диско.
«Наш турнир — это возможность увидеть весь путь танцора: от робких шагов трёхлетнего ребенка до уверенных и техничных выступлений молодёжи. Это не просто спорт, это искусство, которое воспитывает характер и чувство прекрасного», — отметила главный судья соревнований, руководитель ТСК «Спортданс» Анна Щукина.
Победителями турнира стали воспитанники клуба «Спортданс». Иван Филаткин и Александрина Виниченко завоевали два золота в категориях «Ювеналы-1+2 Е» и «Ювеналы-2 Е+D» (европейская программа). Арсений Давыдов и Анастасия Фырова стали бронзовыми призёрами в категории «Юниоры-2 + молодёжь D+C» (европейская программа). Все победители и призёры получили кубки и медали.