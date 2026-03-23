В Климовске прошли соревнования по спортивным танцам «Кубок Спортданс»

23 марта 2026, 09:21

22 марта в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» в микрорайоне Климовск состоялись соревнования «Кубок Спортданс», организованные Открытой Федерацией спортивного танца. В турнире приняли участие более 150 танцоров — от трёхлетних дебютантов до опытных спортсменов молодёжных категорий, сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск. ​





Программа соревнований включала несколько отделений в зависимости от возраста и уровня подготовки. Самые юные участники под руководством тренеров осваивали упрощённые элементы, дети старше четырёх лет соревновались самостоятельно, а финальный блок представили профессионалы в категориях от «Ювеналов» до «Молодёжи».



Танцоры выступали по двум классическим программам: европейской (вальс, танго, венский вальс, фокстрот, квикстеп) и латиноамериканской (ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль, джайв). Для начинающих были добавлены детские дисциплины — полька и диско.



«Наш турнир — это возможность увидеть весь путь танцора: от робких шагов трёхлетнего ребенка до уверенных и техничных выступлений молодёжи. Это не просто спорт, это искусство, которое воспитывает характер и чувство прекрасного», — отметила главный судья соревнований, руководитель ТСК «Спортданс» Анна Щукина.