В Подмосковье под индивидуальную застройку отвели более 500 тысяч гектаров земли
В Московской области активно развивается индивидуальное жилищное строительство. Как сообщила пресс-служба подмосковного отделения «Единой России», в регионе под ИЖС отведено более 500 тысяч гектаров земли, из них почти 90 тысяч — свободны.
За последние пять лет в регионе введено более 40 миллионов квадратных метров жилья, четверть из них — в прошлом году. Достичь таких показателей помогли меры поддержки граждан, предусмотренные народной программой партии, развитие социальной инфраструктуры, упрощенные процедуры начала строительства и закон о дачной амнистии, принятый по инициативе фракции «Единой России» в Госдуме.
Депутат Геннадий Панин отметил, что активность ИЖС сейчас достаточно высока и не требует дополнительных стимулов. По его словам, это результат системной работы, которая ведется по народной программе на всех уровнях. Важнейшим драйвером роста он назвал комплексное развитие территорий — обеспечение новых кварталов дорогами, электричеством, водоснабжением, газификацией и благоустройством. Кроме того, в регионе принят закон, устанавливающий требования к комплексному развитию ИЖС, что обеспечивает единые стандарты качества и безопасности.
Так, в Истре в прошлом году завершили первый этап обустройства подъездных путей у деревни Шейно, где выделено более 300 участков для многодетных семей. В этом году планируется асфальтирование 2,7 километра дорог внутри поселка. Также решен вопрос электроснабжения — собственники участков уже имеют техническую возможность подключения к сетям.
Важным дополнением стало принятие федерального закона о строительстве жилья с использованием эскроу-счетов, инициатором которого также выступила партия. Средства граждан по договору подряда замораживаются на спецсчете в банке до полного завершения строительства и регистрации права собственности, что защищает семьи от риска потерять деньги.
Отдельного внимания, подчеркнул Панин, заслуживает программа социальной догазификации, благодаря которой газ бесплатно подводят до границ участков. Только с начала 2026-го специалисты «Мособлгаза» подключили уже две тысячи домов. До конца года планируется обеспечить газом около 50 тысяч жителей Подмосковья.
В Коломне спроектированы газопроводы для 11 населенных пунктов округа, в прошлом году по программе подключено 650 домов. В Щелково шесть семей военнослужащих также провели газ в свои дома. Жена одного из них, Анастасия Супруненко, поблагодарила за помощь, отметив, что теперь дома станет теплее, а оплачивать счета — выгоднее.
Читайте также: