В клинском посёлке Туркмен снесли аварийный многоквартирный дом

Аварийный одноэтажный многоквартирный дом снесли в посёлке Туркмен городского округа Клин, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Дом был расположен по адресу: Восточная улица, 4. Его построили в 1961 году. Общая площадь дома составляла около 115 квадратных метров. По результатам обследования дом признали аварийным, жильцов оттуда расселили, а саму постройку внесли в список на ликвидацию», — сказал министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Работы по сносу дома были завершены в декабре этого года. В настоящее время территория, которую занимал дом, освобождена от здания и очищена от строительного мусора. На этом участке администрация округа планирует разбить газон.
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