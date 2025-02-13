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В клинском посёлке Туркмен снесли аварийный многоквартирный дом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Аварийный одноэтажный многоквартирный дом снесли в посёлке Туркмен городского округа Клин, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.


«Дом был расположен по адресу: Восточная улица, 4. Его построили в 1961 году. Общая площадь дома составляла около 115 квадратных метров. По результатам обследования дом признали аварийным, жильцов оттуда расселили, а саму постройку внесли в список на ликвидацию», — сказал министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Работы по сносу дома были завершены в декабре этого года. В настоящее время территория, которую занимал дом, освобождена от здания и очищена от строительного мусора. На этом участке администрация округа планирует разбить газон.

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На двух участках федеральных трасс в Подмосковье установили освещение
13 февраля 2025, 16:08

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Электрическим освещением оборудовали участки федеральных трасс М-4 «Дон» и А-104 «Дмитровское шоссе», проходящие через посёлки Пятница городского округа Кашира и Темпы Талдомского округа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
«Установленные осветительные комплексы оборудованы энергосберегающей автоматизированной системой, обеспечивающей удалённый доступ у включению и выключению фонарей, а также позволяющей контролировать исправность освещения в онлайн-режиме», — говорится в сообщении.
Отмечается, что освещение позволит сделать дорожное движение в посёлках Темпы и Пятница более безопасным.

В настоящее время сотрудники Центравтомагистрали устанавливают освещение у автобусных остановок и пешеходных переходов на федеральных трассах А-108 «Московское большое кольцо», М-8 «Холмогоры» и Р-22 «Каспий». На тринадцати объектах линии освещения уже смонтированы, ведётся подключение к электросетям.

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#талдом
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Назван самый романтический автобусный маршрут Московской области
13 февраля 2025, 16:06

Фото: пресс-служба Минтранса МО

С 14 февраля прошлого года пассажиры совершили более 477 тыс. поездок по самому романтическому маршруту Мострансавто. Таковым признан маршрут №390 «Ржавки – Зеленоград (ст. Крюково)», сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Звание самого романтического маршрут получил из-за схемы движения. Дело в том, что часть пути протяжённостью 3 км, по которому ходят автобусы, в районе поселка Ржавки, очертаниями напоминает сердце. Маршрут обслуживает МАП № 8 города Химки», – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что жители и гости региона чаще всего оплачивали проезд социальными картами (239 тыс. операций); банковскими картами (134 тыс.), а также транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» (102 тыс.).

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#минтранс мо
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#транспорт
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В ходе акции «Сдай на переработку и ёлки, и иголки» собрали более 30 тонн сырья
13 февраля 2025, 15:27

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области завершилась акция по сбору живых елей «Сдай на переработку и ёлки, и иголки». Объём собранного сырья превысил 30 тонн, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Вместе с муниципалитетами мы организовали более 260 брендированных пунктов приёма живых деревьев. Для удобства жителей в этом году большинство точек было установлено у многоквартирных домов. За два года сбор живых деревьев в регионе уменьшился почти на 100 тонн. Это говорит о том, что с каждым годом всё больше жителей делают выбор в пользу искусственных елей», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

По данным пресс-служба Минчистоты региона, больше всего деревьев сдали жители городских Сергиево-Посадского, Богородского, Ленинского городских округов и Ступина. Региональные операторы перевезли ели в комплексы по переработке, на фермы, специализированные заводы и МБУ по содержанию территорий.

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Так, целый ломовоз елей регоператор Ногинского кластера доставил на деревообрабатывающее предприятие в Электрогорске. Там они превратятся в щепу для благоустройства парков.

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Каширский регоператор привёз деревья на корм в животноводческое хозяйство при парк-отеле. После переработки изделия из щепы используют в качестве лежанок и подстилок для коров.

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В Подмосковье откроют выставку в честь вывода советских войск из Афганистана
13 февраля 2025, 15:24

Фото: istockphoto.com/picassos

Выставка под названием «Подвиг продолжается», посвящённая 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, откроется в Рузе, сообщает пресс-служба организатора мероприятия — Московской областной организации инвалидов войны в Афганистане «Подмосковье».
«Выставка откроется в пятницу, 14 февраля, на территории Центра восстановительной терапии для воинов-интернационалистов имени М.А. Лиходея в Рузском городском округе. Начало мероприятия — в 11:00», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Московская областная организация инвалидов войны в Афганистане «Подмосковье» была создана в 2003 году для содействия в защите прав и интересов инвалидов боевых действий и членов их семей, а также родственников погибших военнослужащих.

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#выставка
#афганистан
#ветераны
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Сезон лесных пожаров в Подмосковье может начаться раньше из-за тёплой зимы
13 февраля 2025, 15:02

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Из-за аномально тёплой зимы сезон лесных пожаров в Московской области и других регионах Центрального федерального округа может начаться раньше обычного. Об этом заявил глава Рослесхоза Иван Советников на заседании Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров.
«Необходимо быть готовыми к началу пожароопасного сезона уже в марте. В Москве, Московской области и прилегающих районах снег почти отсутствует. Это говорит о том, что весенний сезон лесных пожаров может начаться раньше срока. Поэтому все подготовительные противопожарные мероприятия должны быть завершены в кратчайшие сроки. Ждать середины апреля мы не можем», – приводятся слова Советникова на сайте ведомства
В Рослесхозе напомнили, что главная причина природных пожаров весной – несоблюдение гражданами противопожарных правил, в частности, выжигание сухой травы.

Ранее сообщалось, что для подготовки к пожароопасному сезону 2025 года на всех лесопожарных станциях Центрлесхоза расконсервировали пожарную технику. К сезону готовы 245 единиц – автоцистерны, гусеничные и колёсные тракторы, бульдозеры, тралы и многие другое.

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