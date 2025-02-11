В округе Егорьевск снесли аварийный многоквартирный 77-летний дом

«Дом был деревянным, его общая площадь составляла около 340 квадратных метра. Из-за высокой степени физического и морального износа конструкций постройку признали аварийной и непригодной для проживания. Жильцов из одиннадцати квартир расселили, после чего дом пустовал и начал разрушаться. Здание внесли в список на ликвидацию и в четвёртом квартале прошлого года снесли», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В настоящее время территория, которую занимал дом, полностью освобождена от здания и строительного мусора. Администрация округа приняла решение передать эту землю многодетным семьям.
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