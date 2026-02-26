В Коломне откроется выставка к 90-летию Ива Сен-Лорана
5 марта в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» начнёт работу выставка «Аллюзия моды в современном искусстве», приуроченная к юбилею модельера Ива Сен-Лорана, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Экспозиция посвящена памяти кутюрье, который был тесно связан с русской культурой, дружил с Лилей Брик и Майей Плисецкой, восхищался балериной Светланой Захаровой, а одну из своих коллекций посвятил «Русским сезонам» Сергея Дягилева.
Посетители увидят работы современных художников, вдохновлённые темами Марокко и Парижа, а также уникальную куклу Арлекин, созданную Екатериной Шубиной к первой коллекции мастера. Дополнят экспозицию оригинальные винтажные вещи Ива Сен-Лорана из частных собраний.
Выставка продлится до 12 апреля. Вход без возрастных ограничений. Подробная информация размещена на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова»
