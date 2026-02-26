Достижения.рф

В Коломне откроется выставка к 90-летию Ива Сен-Лорана

оригинал Фото: istockphoto / AnnaStills

5 марта в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» начнёт работу выставка «Аллюзия моды в современном искусстве», приуроченная к юбилею модельера Ива Сен-Лорана, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.



Экспозиция посвящена памяти кутюрье, который был тесно связан с русской культурой, дружил с Лилей Брик и Майей Плисецкой, восхищался балериной Светланой Захаровой, а одну из своих коллекций посвятил «Русским сезонам» Сергея Дягилева.

Посетители увидят работы современных художников, вдохновлённые темами Марокко и Парижа, а также уникальную куклу Арлекин, созданную Екатериной Шубиной к первой коллекции мастера. Дополнят экспозицию оригинальные винтажные вещи Ива Сен-Лорана из частных собраний.

Выставка продлится до 12 апреля. Вход без возрастных ограничений. Подробная информация размещена на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова»
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0