В весеннюю уборку дворов и дорог Подмосковья вошли восемь видов работ

30 марта 2026, 14:05

Месячник чистоты и порядка стартовал в Московской области 23 марта, он продлится до конца апреля. За это время на общественных территориях региона должны провести тщательную весеннюю уборку. Об этом доложил на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств, ведомств и округов министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Игорь Даниленко.





Уборка проводится комплексно и затрагивают не только дворы, но и муниципальные дороги в городской черте.





«В перечень работ входит механизированная и ручная очистка покрытий, сбор мусора с газонов и прилегающих территорий, промывка асфальта, плитки и брусчатки, мойка контейнерных площадок, покраска, ремонт детских площадок, скамеек и урн, прогребание газонов и уборка сухостоя и аварийных деревьев», — сказал Даниленко.