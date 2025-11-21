В Клину открыли отремонтированный детский сад
Дошкольное отделение лицея №10 им. Менделеева, расположенное на улице Гагарина в Клину, открыли после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Строители усилили фундамент и надземную часть здания, обновили инженерные сети, установили новую сантехнику, окна и двери, отремонтировали внутренние помещения, модернизировали пищеблок и благоустроили прилегающую территорию.
«Всё так красиво, всё новое. Мы довольны. Уютнее стало и светлее. Детям будет комфортнее здесь находиться», — поделилась впечатлениями от ремонта мама одного из воспитанников.Работы провели по областной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».