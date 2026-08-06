В Клину подготовили выставку местных художников

06 августа 2026, 12:10

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка «Волшебная сила искусства» откроется в Клину в субботу, 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





В экспозицию, развёрнутую в Выставочном зале им. Ю. В. Карапаева, вошли работы местных художников. Цель выставки — показать их вклад в развитие культурной жизни округа.





«Проект представляет собой уникальное арт-пространство, где гармонично соседствуют произведения современной станковой живописи — пейзажи, портреты и натюрморты, народные промыслы и предметы декоративно-прикладного искусства», — говорится в сообщении.