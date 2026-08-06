В Клину подготовили выставку местных художников
Выставка «Волшебная сила искусства» откроется в Клину в субботу, 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
В экспозицию, развёрнутую в Выставочном зале им. Ю. В. Карапаева, вошли работы местных художников. Цель выставки — показать их вклад в развитие культурной жизни округа.
«Проект представляет собой уникальное арт-пространство, где гармонично соседствуют произведения современной станковой живописи — пейзажи, портреты и натюрморты, народные промыслы и предметы декоративно-прикладного искусства», — говорится в сообщении.Экспозиция будет открыта для посещения до 6 сентября. Возрастное ограничение — 6+.
Адрес Выставочного зала им. Ю. В. Карапаева: город Клин, Литейная улица, дом №23.