В Белгороде мужчина напал на 15-летнего подростка из-за надписи на куртке
Житель Белгорода напал на 15-летнего подростка с шариковой ручкой из-за надписи на куртке. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Чрезвычайное происшествие случилось 25 октября. Компания ребят гуляла во дворе. Проходивший мимо 40-летний мужчина сделал замечание одному из них — поводом стала надпись на куртке подростка.
Словесная перепалка быстро переросла в драку. В ходе конфликта агрессор нанёс несколько ударов юноше предметом, похожим на шариковую ручку. Пострадавший получил серьёзные травмы, и его госпитализировали. Прохожего задержали. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до двух лет заключения.
До этого сообщалось об инциденте в Москве. На улице пенсионер распахнул халат без нижнего белья перед школьницами.
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