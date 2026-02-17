В Клину построят три дома для переселенцев из аварийного жилья
Три дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья построят в Клину. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Под строительство муниципалитету передали земельный участок площадью 1,18 га.
«На участке возведут три девятиэтажных дома, квартиры в которых получат 207 семей переселенцев из аварийного жилья: всего 421 человек», — уточняется в сообщении.Общая площадь расселяемого проблемного жилого фонда составит более восьми тысяч квадратных метров.
В администрации также рассказали, что сейчас в округе насчитывается 17 аварийных многоквартирных домов под снос. Скоро к ним могут прибавиться ещё две постройки: дом № 22 на улице Новая в поселке Зубово и дом № 60 на Ленинградской улице в деревне Покровка. Решение об их статусе межведомственная комиссия примет на ближайшем заседании.