Восемь компаний Подмосковья участвовали в международной выставке в Узбекистане

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Восемь подмосковных компаний представили продукцию на международной выставке стройматериалов UzBuild 2025 в Ташкенте. Их участие организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Программа включала презентацию товаров и деловые встречи с потенциальными покупателями. Узбекистанская международная выставка UzBuild ежегодно собирает свыше 450 участников из более чем 15 стран мира. На выставке представляют лучшие достижения и опыт производителей строительных материалов, технологий и специализированного оборудования», – рассказали в ведомстве.На стенде Московской области были представлены производители дверей и стеновых панелей «Юнион» из Одинцова, систем защиты от протечек воды «Гидроресурс» из Мытищ, двутавровой деревянной балки «Биверс» из Люберец, профнастила «Металлик и Ко» из Одинцова, оборудования для профилирования «Профмашэкспорт» из Подольска, оплаубки и строительных лесов «Промышленник-М» из Люберец, пластиковых ограждений «Колорит» из Подольска, а также деревянных домов «Смарт Вуд» из Сергиева Посада. Узнать больше о международных мероприятиях для экспортёров и подать заявку на участие можно на сайте фонда.
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