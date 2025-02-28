В Подмосковье для запуска бизнеса доступно более 150 объектов недвижимости за 1 рубль

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье для запуска бизнеса доступно 150 объектов недвижимости за 1 рубль Предпринимателям Московской области в рамках региональной программы «Недвижимость за 1 рубль» сегодня доступно более 150 объектов.
Воспользоваться программой могут субъекты малого и среднего бизнеса. Предпринимателям необходимо отремонтировать арендованную недвижимость в течение полутора лет или провести реконструкцию за три года. Срок льготной аренды помещения – до 10 лет, здания – до 15. Благодаря этому инвесторы могут сэкономить на аренде недвижимости. На инвестиционной карте Московской области можно также подать заявку на получение здания или помещения. Её рассмотрят в течение 10 дней, после чего при положительном решении можно будет подписать договор аренды.«Программа работает в регионе с 2023 года, и сегодня в аренду по льготной ставке бизнесу передали уже около 300 объектов. Подобрать недвижимость можно с помощью фильтров на инвесткарте региона. Сейчас на ней доступно более 150 объектов по программе «Недвижимость за 1 рубль». Больше всего объектов – 26 – доступно в Шатуре. На втором месте – Коломна и Богородский. Там для запуска предприятия можно подобрать один из 11 объектов. На третьем месте – Серпухов с девятью объектами», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Читайте также:
В подмосковном автопроме работают более 200 предприятий
В Раменском запустят производство одежды более чем за 2,6 млрд рублей
Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар по экспорту в Египет
Лора Луганская