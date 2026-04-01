В Клину продолжается строительство школы олимпийского резерва

01 апреля 2026, 17:10

В подмосковном Клину на улице Чайковского ведется строительство здания «Клинской школы олимпийского резерва». Объект возводится в рамках госпрограммы Московской области по строительству и капремонту социальной инфраструктуры, сообщает Министерство строительного комплекса региона.







На сегодняшний день подрядчик завершил монтаж помещений водоподготовки для бассейна, установил перекрытия в легкоатлетическом манеже площадью 3,5 тыс. кв. метров, а также возвел железобетонные конструкции для 50-метрового тира. В настоящее время ведутся общестроительные работы, кладка наружных стен и внутренних перегородок.



Общая площадь четырехэтажного здания составит 12 тыс. кв. метров. Согласно проекту, на первом этаже расположится легкоатлетический манеж, на втором — спортивный зал, зал для художественной гимнастики, тренерские и раздевалки. В цокольной части предусмотрены тир, хозяйственные блоки и раздевалки для бассейна. Также в школе будут оборудованы медицинский блок, конференц-зал и пищеблок.



Завершить строительные работы планируется в 2026 году.