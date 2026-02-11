В жилых домах Подмосковья за месяц починили 4 тысячи лифтов

11 февраля 2026, 16:42

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Около четырёх тысяч лифтов отремонтировали в многоквартирных домах Московской области в январе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В ведомстве также назвали топ-5 округов по объёму проведённых работ.





«Больше всего лифтов — 423 — починили в округе Люберцы. На втором месте по этому показателю Ленинский округ, где отремонтировали 414 лифтов. Третье место занял округ Химки с 389 лифтами, четвёртое — Одинцовский округ (361 лифт), а замыкает пятёрку лидеров округ Мытищи: там привели в порядок 330 лифтов», — говорится в сообщении.