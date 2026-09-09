В Клину пройдёт масштабный традиционный Фестиваль единоборств

09 сентября 2026, 10:45

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

ФОК «Триумф» в 12 сентября примет ежегодный Фестиваль единоборств городского округа Клин. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Гостей ждут зрелищные показательные выступления по разным видам единоборств, бои по кикбоксингу, турниры по каратэ и ММА.







Для юных зрителей подготовили весёлые старты. Желающие смогут стать участниками спортивных развлечений и побороться за призы.

«Особая изюминка фестиваля – в октагоне будет работать тренер по ММА и официальный судья Союза ММА России Александр Сидорин. Он выступал рефери на турнирах Fight Night, HFC, «Наше Дело», «Битва за Хайп» и многих других. Фестиваль – отличная возможность не только увидеть профессиональные поединки, но и приобщиться к культуре единоборств, вдохновиться примером спортсменов и зарядиться энергией движения», – отметили в администрации.