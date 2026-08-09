В Клину прошло шоу мотофристайла с трюками на мотоциклах и багги

09 августа 2026, 11:07

Фото: Данила Кирьянов

В Клину состоялось шоу мотофристайла с трюками на мотоциклах и багги. Мероприятие организовали на площади перед Ледовым дворцом им. Харламова.







Для жителей и гостей города профессиональная команда райдеров «FMX13» продемонстрировала сложнейшие трюки на кроссовых мотоциклах и багги. Спортсмены порадовали зрителей такими трюками, как хлопки ногами, «Супермен» и, конечно, главный номер — бэкфлип (заднее сальто). Они также выполнили прыжки с элементами акробатики, параллельные прыжки и другие экстремальные элементы.



Особое внимание привлекло выступление Павла Антонова, который сделал сложные комбинации с суперфлипом — сальто «Супермен» с отпусканием рук. Это была лишь часть трёх сетов выступлений, каждый из которых длился 15 минут и запомнился зрителям надолго.



По словам райдера Романа Мочалкина, каждый в команде использует стандартный кроссовый мотоцикл, но с доработанной подвеской, которая стала более жёсткой. Руль у мотоциклов высокий, а сиденье имеет вырезы для удобного хвата. Объём двигателя: четырёхтактные — 450 кубических сантиметров (60–65 лошадиных сил), двухтактные — 250 кубических сантиметров с аналогичной мощностью. Главным событием стало эффектное сальто на багги, которое исполнил сам основатель команды и родоначальник FMX в России — Алексей Колесников.



Публика была в восторге во время каждого заезда: зрители громко кричали, выражая радость и поддержку мотофристайлерам, и снимали происходящее на телефоны, чтобы сохранить воспоминания и поделиться ими с близкими. В небольшие перерывы между заездами на сцене выступал чемпион России и Европы, а также вице‑чемпион мира по битбоксу, Вахтанг.



Дети и взрослые выразили организаторам и Андрею Воробьёву искреннюю благодарность за возможность стать частью этого мероприятия в родном городе.