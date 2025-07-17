В красногорском лагере «Сказочный» стартовала первая смена

17 июля 2025, 13:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Первая смена началась в оздоровительном лагере «Сказочный» в городском округе Красногорск, она называется «Путешествие по России». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Отряды представляют разные российские региона, и во время смены ребята будут узнавать о каждом из них.





«Предусмотрена большая программа. Будет работать очень много кружков, секций. Ребята будут лепить поделки из солёного теста, печь печенье, работать с кожей. И, конечно, узнают об истории и традициях нашей страны. Ведь основная цель — это воспитание патриота», — сказала. начальника управления образования администрации округа Красногорск Ольга Кравец.