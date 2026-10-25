В Клину прошёл турнир по кикбоксингу памяти первого тренера Юрия Самохвалова

25 октября 2026, 18:56

В Клину состоялся турнир по кикбоксингу памяти первого тренера Юрия Самохвалова. В мероприятии приняли участие свыше 200 атлетов из разных уголков Подмосковья.

Фото: Данила Кирьянов



Клин — это город кикбоксинга, заявил тренер СШОР им. Трефилова Станислав Поляков. Он отметил, что в секцию приходят заниматься не только дети, но и их родители.



Клинские спортсмены часто участвуют в соревнованиях различных уровней. Например, Андрей Зазуля и Севда Омарова вошли в сборную Московской области и готовятся защищать честь Клина на чемпионате России в Суздале, который состоится в ноябре. На местном турнире в Клину, кроме того, были присвоены массовые спортивные разряды. Также стоит отметить, что клинские борцы показывают отличные результаты на российских и международных состязаниях, регулярно завоевывая золотые и серебряные медали.

В тринадцатый раз в большом зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Триумф» прошли соревнования, собравшие участников из Клина, Балашихи, Жуковского, Дедовска, Истры, Коломны, Можайска, Подольска, Реутова, Серпухова, Румянцево и Твери. Спортсмены продемонстрировали своё мастерство в различных дисциплинах.В рамках турнира состоялось 135 боёв. Юные атлеты сражались на татами в рамках «лайт-контакта», а более опытные бойцы выходили на ринг в категориях «фулл-контакт» и «лоу-кик». Во время боёв в лоу-кике разрешены удары по голени, тогда как в фулл-контакте такие удары запрещены. Для самых младших участников организаторы подготовили специальные программы, направленные на знакомство с кикбоксингом и преодоление волнения.По итогам соревнований все участники получили грамоты, медали и кубки с символическими статуэтками. Кроме того, были награждены команды, показавшие лучшие результаты. Помимо уже упомянутых призов, они также получили перчатки.Полномочный представитель Федерации кикбоксинга России в ЦФО Эльмир Алиев высоко оценил вклад клинского тренера Юрия Самохвалова в развитие этого вида спорта в Клину. Под его руководством воспитанники неоднократно становились победителями первенств, чемпионатов России, Европы и мира. Алиев подчеркнул, что такие турниры дают начинающим спортсменам возможность проверить свои силы в честной борьбе и подготовиться к более серьёзным соревнованиям.