В подмосковном Серпухове начали капитальный ремонт школы №7
В Серпухове на улице Фирсова, 9, подрядчик приступил к строительным работам по капремонту средней школы №7. Работы ведут за счет средств регионального бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.
Сейчас завершили демонтаж старых конструкций, ремонтируют кровлю, ведут общестроительные и отделочные работы.
В процессе капремонта здесь заменят оконные блоки, возведут межкомнатные перегородки, установят короба вентиляции, утеплят и покрасят стены, уложат пол, установят новые двери и лампы.
А еще обновят инженерные сети — водоснабжение, канализацию, отопление и электропроводку. Школу обеспечат новой мебелью и всем необходимым оборудованием.
Площадь здания составляет 6739,4 м². Открыть свои двери обновлённая школа планирует 1 сентября 2026 года.
Читайте также: