В подмосковном Серпухове начали капитальный ремонт школы №7

10 ноября 2025, 13:01

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Серпухове на улице Фирсова, 9, подрядчик приступил к строительным работам по капремонту средней школы №7. Работы ведут за счет средств регионального бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.