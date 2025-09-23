В Клину в рамках Международного фестиваля прошёл концерт Ильдара Абдразакова

23 сентября 2025, 22:57

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину прошёл гала-концерт VIII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова. Его посвятили 185-летию со дня рождения великого композитора, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Это событие стало кульминацией тура, охватывающего ключевые города России и показывающего значимость наследия Чайковского в истории русской и мировой музыки.

«Концерт собрал выдающихся артистов. Это художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, заслуженный артист Татарстана Алексей Тихомиров и выпускники образовательной программы фестиваля, среди которых обладательница Гран-при Международного конкурса им. Муслима Магомаева Екатерина Иванова, солистка Воронежского театра оперы и балета Мария Бойко, артист Молодёжной оперной программы Большого театра Чингис Баиров», – рассказали в ведомстве.

