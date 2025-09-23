В Клину в рамках Международного фестиваля прошёл концерт Ильдара Абдразакова
В Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину прошёл гала-концерт VIII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова. Его посвятили 185-летию со дня рождения великого композитора, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Это событие стало кульминацией тура, охватывающего ключевые города России и показывающего значимость наследия Чайковского в истории русской и мировой музыки.
«Концерт собрал выдающихся артистов. Это художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, заслуженный артист Татарстана Алексей Тихомиров и выпускники образовательной программы фестиваля, среди которых обладательница Гран-при Международного конкурса им. Муслима Магомаева Екатерина Иванова, солистка Воронежского театра оперы и балета Мария Бойко, артист Молодёжной оперной программы Большого театра Чингис Баиров», – рассказали в ведомстве.
Партию фортепиано исполнил концертмейстер Севастопольского государственного театра оперы и балета Евгений Сергеев.
Фестиваль стартовал 12 августа в Севастополе и завершится 28 сентября в Великом Новгороде, на родине Сергея Рахманинова. Фестивальные мероприятия прошли и пройдут в таких знаковых для русской музыки городах, как Клин, Тверь, Псков, Великий Новгород. В каждом из них зрители насладятся уникальной музыкальной программой.
В министерстве напомнили, что международный фестиваль основали в 2018 году. За семь сезонов проект охватила 25 городов, на нём побывали более 42 тысяч зрителей. Одни сами пришли на концерты, другие смотрели интернет-трансляции.
На участие в образовательной программе фестиваля поступило свыше 5,8 тысяч заявок от исполнителей из разных стран.
Фестиваль проходил при поддержке Министерства культуры России.