В Клину выявили «резиновую квартиру» с 11 зарегистрированными мигрантами

14 ноября 2025, 15:32

оригинал Фото: istockphoto.com/vichinterlang

Участковые уполномоченные Клина провели проверку соблюдения иностранцами режима пребывания на территории России. В результате они обнаружили квартиру с фиктивной регистрацией мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Полицейские установили, что владелец квартиры поставил на миграционный учёт 11 приезжих, но места для проживания им не предоставил.





«Против хозяина жилья завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили до суда под подписку о невыезде», — говорится в сообщении.