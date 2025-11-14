В Клину выявили «резиновую квартиру» с 11 зарегистрированными мигрантами
Участковые уполномоченные Клина провели проверку соблюдения иностранцами режима пребывания на территории России. В результате они обнаружили квартиру с фиктивной регистрацией мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Полицейские установили, что владелец квартиры поставил на миграционный учёт 11 приезжих, но места для проживания им не предоставил.
«Против хозяина жилья завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили до суда под подписку о невыезде», — говорится в сообщении.Теперь владельцу «резиновой квартиры» грозит крупный штраф и лишение свободы на срок до пяти лет.