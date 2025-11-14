В Кабардино‑Балкарии семиклассник подавился пирожком на перемене и умер
Во время перемены у школы №3 в городе Нарткала Кабардино‑Балкарии семиклассник подавился пирожком и скончался на месте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Мальчик отправился за перекусом в ближайший ларёк и, возвращаясь на урок, кушал на ходу. Сотрудники школы сразу оказали первую помощь и вызвали скорую, но спасти подростка не удалось. Предварительно, причиной смерти стала асфиксия.
Следственные органы республики ведут проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
