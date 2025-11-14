Автобус, перевозивший 51 ребенка, попал в ДТП с грузовиком в Челябинской области
На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области произошло столкновение автобуса, перевозившего 51 ребенка, с автовозом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.
Предварительно, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия и нарушения правил дорожного движения со стороны обоих водителей. В результате столкновения четыре 14-летних пассажира автобуса пострадали и были госпитализированы.
Остальных детей пересадили в резервный автобус, который продолжил путь на курорт в город Миасс. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
