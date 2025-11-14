Автобус, перевозивший 51 ребенка, попал в ДТП с грузовиком в Челябинской области

14 ноября 2025, 14:55

Четыре подростка пострадали в ДТП с автовозом в Челябинской области

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области произошло столкновение автобуса, перевозившего 51 ребенка, с автовозом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.