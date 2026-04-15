В Клину возобновили прерванную из-за аварии подачу горячей воды в 68 домов
Последствия технологического сбоя на трубопроводе, оставившего без горячей воды 68 многоквартирных домов в Клину, ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Авария произошла сегодня, 15 апреля. Подача горчей воды временно прекратилась в дома по улицам Чайковского, Клинская, 60 лет Комсомола и 60 лет Октября.
«Благодаря оперативной работе бригады Клинского филиала компании «Газпром теплоэнерго Московская область» горячее водоснабжение во всех 68 домах возобновили в штатном режиме», — говорится в сообщении.В администрации округа напомнили, что по всем вопросам, касающимся горячей воды и отопления, жители могут обращаться дежурную диспетчерскую службу Клинского филиала «Газпром теплоэнерго МО» по телефону +7-49624-2-35-44.