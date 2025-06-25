В Луховицах отремонтируют школу №9

25 июня 2025, 14:24

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Капитальный ремонт здания школы №9 планируют провести в Луховицах. Подряд на работы выставлен на открытые электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.







«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и отремонтировать здание школы, расположенное по адресу: город Луховицы, Учебный переулок, строение 8. В обязанности подрядчика входит также закупка всего оборудования, необходимого для учебного заведения», — говорится в сообщении.