В Луховицах отремонтируют школу №9
Капитальный ремонт здания школы №9 планируют провести в Луховицах. Подряд на работы выставлен на открытые электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и отремонтировать здание школы, расположенное по адресу: город Луховицы, Учебный переулок, строение 8. В обязанности подрядчика входит также закупка всего оборудования, необходимого для учебного заведения», — говорится в сообщении.Школа была построена в 1994 году, общая площадь здания составляет более 2,6 тыс. квадратных метров. Завершить ремонт планируется в 2027 году.
Начальная цена лота составляет 354 миллиона 268 тысяч 860 рублей 34 копейки. Заявки на подряд принимаются до 7 июля.