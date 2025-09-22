Во Франции стример Гравен умер в прямом эфире после пыток и унижений
В Ницце во время прямого эфира скончался популярный французский стример Рафаэль Гравен. Его друзья, Сафин Хамади и Оуэн Сеназандотти, часто издевались над ним, сообщает «Лента.ру».
Гравен вел трансляцию, продолжавшуюся более 12 дней. В какой-то момент люди заметили, что он лежит под одеялом и не подает признаков жизни. Друзья попытались разбудить его, бросив в него бутылку с водой, но реакции не последовало. Трансляция прервалась после фразы: «Он в очень странной позе». Прибывшие медики констатировали смерть стримера. Полицейские изъяли оборудование для расследования.
Гравен пользовался огромной популярностью: в августе предыдущего года его канал вошел в топ-4 самых просматриваемых каналов мира, а число подписчиков достигло 3,4 млн человек.
