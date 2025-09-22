Во Франции стример Гравен умер в прямом эфире после пыток и унижений

22 сентября 2025, 07:54

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Ницце во время прямого эфира скончался популярный французский стример Рафаэль Гравен. Его друзья, Сафин Хамади и Оуэн Сеназандотти, часто издевались над ним, сообщает «Лента.ру».