Достижения.рф

Ferrari за 23 млн рублей влетел в отбойник в российском регионе

Ferrari за 23 млн рублей влетел в отбойник в Свердловской области
Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Свердловской области на Пермском тракте 35‑летний водитель Ferrari 296 GTB, стоимость которой оценивают в 23–36 млн рублей, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Об этом сообщили в местной Госавтоинспекции.



По данным ведомства, ДТП произошло сегодня в 18:20 на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург в Ачитском районе. Автомобиль, двигался в сторону Екатеринбурга. В результате никто не пострадал.

Госавтоинспекция призвала водителей быть предельно осторожными при ухудшении погодных условий: не превышать установленную скорость, выдерживать безопасную дистанцию и избегать резких манёвров, так как несоблюдение этих правил значительно повышает риск аварий.

Перед этим сообщалось о смертельном ДТП в Ярославской области.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0