Ferrari за 23 млн рублей влетел в отбойник в российском регионе

21 сентября 2025, 22:32

Ferrari за 23 млн рублей влетел в отбойник в Свердловской области

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Свердловской области на Пермском тракте 35‑летний водитель Ferrari 296 GTB, стоимость которой оценивают в 23–36 млн рублей, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Об этом сообщили в местной Госавтоинспекции.