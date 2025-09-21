Ferrari за 23 млн рублей влетел в отбойник в российском регионе
В Свердловской области на Пермском тракте 35‑летний водитель Ferrari 296 GTB, стоимость которой оценивают в 23–36 млн рублей, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Об этом сообщили в местной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, ДТП произошло сегодня в 18:20 на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург в Ачитском районе. Автомобиль, двигался в сторону Екатеринбурга. В результате никто не пострадал.
Госавтоинспекция призвала водителей быть предельно осторожными при ухудшении погодных условий: не превышать установленную скорость, выдерживать безопасную дистанцию и избегать резких манёвров, так как несоблюдение этих правил значительно повышает риск аварий.
