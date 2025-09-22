Экс-чиновник управделами президента похитил 180 млн на курортах и скрылся

22 сентября 2025, 07:52

Фото: istock/Rafw8

Бывшего руководителя ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Эдуарда Бабеева объявили в международный розыск. Его обвиняют в хищении 180 миллионов рублей, выделенных на ремонт четырех курортных объектов. Бабеев покинул Россию в декабре 2024 года, поэтому суд и следствие принимают все решения по его делу заочно.