Экс-чиновник управделами президента похитил 180 млн на курортах и скрылся
Бывшего руководителя ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Эдуарда Бабеева объявили в международный розыск. Его обвиняют в хищении 180 миллионов рублей, выделенных на ремонт четырех курортных объектов. Бабеев покинул Россию в декабре 2024 года, поэтому суд и следствие принимают все решения по его делу заочно.
Московский городской суд отклонил апелляцию защиты на продление заочного ареста. Адвокаты настаивали, что их подзащитный не скрывался от следствия, однако суд оставил меру пресечения в силе. Теперь материалы дела направят в Интерпол, пишет «Коммерсант».
По версии следствия, Бабеев вступил в сговор с подрядчиками, которые не выполнили ремонтные работы в санаториях в Ялте, Москве, Кисловодске и Тверской области. Ущерб от их деятельности составил 177,7 млн рублей.
Адвокат сообщил о готовности компенсировать ущерб, однако сделать это невозможно, поскольку арестовали 1,5 млрд рублей на счетах компаний Бабеева. Защита считает эту меру неоправданной.
