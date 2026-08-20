В МОНИКИ спасли жизнь пациента с остановкой сердца

20 августа 2026, 16:51

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского вернули к жизни мужчину с остановкой кровообращения. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





В больницу поступил пациент в крайне тяжелом состоянии с острым первичным эндокардитом аортального клапана. Патология была осложнена воспалением внутренней оболочки сердца с поражением клапана и гнойным очагом в основании аорты. Накануне операции у больного из-за осложнений остановилось сердце.

«Реанимационные мероприятия были начаты немедленно и продолжались в операционной 35 минут. После восстановления сердечного ритма, несмотря на экстремальную ситуацию, было решено проводить операцию. Врачи полностью очистили очаг инфекции, удалили омертвевшие ткани и выполнили имплантацию артериального донорского сосудистого трансплантата. Это позволило устранить дефект корня аорты и восстановить пути оттока левого желудочка», – рассказал хирург Дмитрий Зыбин.