В МФЦ Подмосковья провели более 70 тыс. консультаций по «Умной платёжке»

03 сентября 2025, 10:56

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Более 70 тысяч консультаций по использованию цифрового сервиса «Умная платёжка» провели в МФЦ Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.





Консультации по сервису проводятся бесплатно.





«С помощью сервиса «Умная платёжка» можно просто и без комиссии оплатить коммунальные услуги через Систему быстрых платежей. Можно также отследить баланс лицевого счёта, передать показания приборов учета, создать заявку на сантехнические и электромонтажные работы, оформить получение электронных квитанций и многое другое», – рассказала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.