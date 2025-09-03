В МФЦ Подмосковья провели более 70 тыс. консультаций по «Умной платёжке»
Более 70 тысяч консультаций по использованию цифрового сервиса «Умная платёжка» провели в МФЦ Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Консультации по сервису проводятся бесплатно.
«С помощью сервиса «Умная платёжка» можно просто и без комиссии оплатить коммунальные услуги через Систему быстрых платежей. Можно также отследить баланс лицевого счёта, передать показания приборов учета, создать заявку на сантехнические и электромонтажные работы, оформить получение электронных квитанций и многое другое», – рассказала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.График проведения консультаций по «Умной платёжке» можно уточнить в ближайшем офисе «Мои документы».