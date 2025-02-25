В колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» поступило более 21 тыс. звонков

На Масленицу блины принято есть всю неделю и в больших количествах, однако это довольно тяжёлая пища, которая может навредить детям. О том, сколько и каких блинов безопасно дать ребёнку, рассказала директор НИКИ детства, главный педиатр Московской области, профессор Нисо Одинаева.