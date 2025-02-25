В колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» поступило более 21 тыс. звонков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 21 тысячи звонков приняли операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«С начала года операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли более 21 тысячи звонков, что на 161 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, более 1,2 тыс. звонков поступило из других регионов», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Специалисты колл-центра готовы рассказать о системе родовспоможения в Московской области, о комплексе документов, которые нужно собрать для роддома, о подмосковных центрах грудного вскармливания и пр. Телефон колл-центра: +7-800- 550-30-03. Звонки принимаются ежедневно с 8 утра до 20:00.
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