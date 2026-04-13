Раменчанам рассказали о дорожном движении при переменчивой погоде

13 апреля 2026, 18:32

Фото: Раменский молодёжный центр

Сотрудники батальона ДПС вместе с волонтёрами ОДД «Юность» Раменского молодёжного центра провели профилактическую акцию на 41-м километре автодороги Москва – Касимов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





Целью было предупредить аварийные ситуации и напомнить жителям о правилах безопасности в условиях непредсказуемой весенней погоды.

«Особое внимание участники рейда уделили правилам проезда пешеходных переходов и поведению на сложных участках трасс, где риск аварий в условиях переменчивой видимости возрастает», – сообщили в администрации.