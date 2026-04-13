Раменчанам рассказали о дорожном движении при переменчивой погоде
Сотрудники батальона ДПС вместе с волонтёрами ОДД «Юность» Раменского молодёжного центра провели профилактическую акцию на 41-м километре автодороги Москва – Касимов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Целью было предупредить аварийные ситуации и напомнить жителям о правилах безопасности в условиях непредсказуемой весенней погоды.
«Особое внимание участники рейда уделили правилам проезда пешеходных переходов и поведению на сложных участках трасс, где риск аварий в условиях переменчивой видимости возрастает», – сообщили в администрации.
Там напомнили ключевые правила дорожной безопасности. Водителям необходимо выбирать скоростной режим, исходя из погодных условий, а не только дорожных знаков. Помимо этого, нужно соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров на влажном покрытии. При приближении к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта надо быть предельно внимательными.
Пешеходам необходимо переходите проезжую часть только в установленных местах, убедившись, что все машины остановились. Перед выходом на дорогу обязательно нужно снять капюшон и наушники, а чтобы быть заметнее для водителей, использовать на одежде световозвращающие элементы.