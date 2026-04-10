В колледжах Подмосковья «Энергия» прошел Единый день профилактики

10 апреля 2026, 15:51

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

8 апреля на площадках Центра строительно-логистической подготовки и Центра подготовки сферы услуг колледжа «Энергия» (Электроугли и Балашиха) состоялся Единый день профилактики правонарушений, сообщает Министерство образования Московской области.







Мероприятие нацелено на повышение правовой грамотности и популяризацию ЗОЖ среди учащихся. Для бесед со студентами пригласили сотрудников полиции, МЧС, медиков и других специалистов. Они продемонстрировали тематические ролики и презентации, затронув широкий круг важных вопросов.



Спикеры обсудили с молодежью правовую грамотность, меры административной ответственности несовершеннолетних, проблемы молодежного экстремизма, антитеррористическую защищенность и функции службы 112. В блоке о здоровье студентам рассказали о принципах сбалансированного питания, а также о вреде курения и наркотиков. Представители МЧС напомнили о ПДД, пожарной безопасности и правилах оказания первой помощи.



Для учащихся 1–4 курсов в Балашихе организовали отдельную профилактическую беседу о вреде наркотиков и психотропных веществ. Медицинские специалисты подробно объяснили, как такие вещества разрушительно влияют на организм с физиологической и психологической точек зрения. Студенты узнали о стремительном развитии зависимости, необратимых последствиях для мозга и внутренних органов, а также о социальных рисках и способах распознать первые признаки зависимости.



В колледже подчеркнули, что подобные встречи помогают студентам лучше ориентироваться в правовых вопросах, вести здоровый образ жизни и ответственно относиться к своему здоровью и безопасности.